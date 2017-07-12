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Alanyaspor Genel Kurul yapacak

Alanyaspor Kulübü Derneği, 27 Temmuz Perşembe günü ALTSO Konferans Salonu'nda Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek

Alanyaspor Genel Kurul yapacak

Alanyaspor Kulübü Derneği, 27 Temmuz Perşembe günü ALTSO Konferans Salonu'nda Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek

12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:01
Alanyaspor Genel Kurul yapacak
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KONUYLA ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alanyaspor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 9. Maddesi, 2. Bendi'nde yer alan 'Olağanüstü Toplantı Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde toplanır' hükmüne göre; 27 Temmuz 2017 Perşembe günü Saat 17.00’de  Alanya Ticaret Odası Başkanlık Binası toplantı salonunda, aşağıda belirtilen gündem maddeleriyle, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı  yapılmasına, toplantı çağrı kararının kulüp resmi internet sitesinden ilanına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 03 Ağustos 2017 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU GÜNDEM

1.    Açılış ve toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti
2.    Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Teşekkülü, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili 1 Kâtip Üye)
3.    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4.    Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imza yetkisi verilmesi
5.    Başkanın sunuş konuşması
6.    Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
7.    Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ibrası,
8.    17.06.2016 – 26.07.2017 tarihleri arası gelir gider tablosunun okunması ve müzakeresi
9.    17.06.2016 – 26.07.2017 tarihleri arası gelir gider tablosunun ibrası
10.    Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası
11.    Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanı'na teslimi
12.    Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı seçimi
13.    Dilek ve Temenniler,
14.    Kapanış

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Son Güncelleme: 12.07.2017 19:31
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporGenel Kurul
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