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Alanyaspor Gençlerbirliği'ne hazırlanıyor

Süper Lig'in 6. haftasını muhteşem bir zaferle kapatan Aytemiz Alanyaspor'da gözler 1 Ekim Pazar günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçına çevrildi. Turuncu yeşillilerin tek düşüncesi Oba'da sezonun ilk galibiyetini almak

Alanyaspor Gençlerbirliği'ne hazırlanıyor

Süper Lig'in 6. haftasını muhteşem bir zaferle kapatan Aytemiz Alanyaspor'da gözler 1 Ekim Pazar günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçına çevrildi. Turuncu yeşillilerin tek düşüncesi Oba'da sezonun ilk galibiyetini almak

25 Eylül 2017 Pazartesi 23:51
Alanyaspor Gençlerbirliği'ne hazırlanıyor
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HAFTAYI muhteşem bir Trabzonspor zaferiyle kapatan Aytemiz Alanyaspor, 1 Ekim Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına dün akşam başladı. Bu sezon kendi sahasında maç kazanamayan turuncu yeşilliler, bu kez taraftarlarının da desteği ile Oba'da galip gelmek istiyor. Bu önemli mücadelenin hazırlıklarına dün akşam saat 19.00'da yaptığı antrenmanla başlayan Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic gözetiminde çalıştı. Oldukça neşeli bir atmosferde geçen antrenmanda oyuncuların keyifli halleri görülmeye değerdi. 

SACKEY ANTRENMANDA

Aytemiz Alanyaspor'da 3 haftadır formadan uzak kalan Ganalı oyuncu Isaac Sackey de dün takımla birlikte çalışmaya başladı. Yaklaşık bir haftadır bireysel performans antrenörü ile çalışmalarını sürdüren 23 yaşındaki genç futbolcu, isteği ve arzusu ile de teknik heyeti memnun etti. Trabzonspor maçında hafif bir sakatlık yaşayan savunma oyuncusu Lamine Gassama da dün fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde çalıştı. Bugün tekrar takımla birlikte çalışmaya başlayacak olan Gassama'nın önemli bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigAytemiz AlanyasporGençlerbirliği
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