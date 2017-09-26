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Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının biletleri satışta

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının biletleri satışa sunuldu

Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının biletleri satışta

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının biletleri satışa sunuldu

26 Eylül 2017 Salı 15:09
Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının biletleri satışta
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TARİHİ Trabzonspor galibiyetiyle moral bulan Aytemiz Alanyaspor, 1 Ekim Pazar günü Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.30'da oynanacak olan mücadelenin biletleri de bugün satışa sunuldu. Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Haydi maça... Alanyasporumuz - Gençlerbirliği maçı biletleri satışa çıktı.
Takımımız, Süper Lig’in 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü saat 16.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Bilet Satış Kanalları:
Alanyasporumuz - Gençlerbirliği karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlarımız, biletlerini maç gününe ve maç saatine kadar kulübümüzün bilet satış gişesi, www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden, maç günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Passolig bilet satış gişelerinden satın alabilirler.

Maç günü kulüp bilet satış gişesinde passolig kartı basımı yapılmayacak olup, yalnızca bilet satışı yapılacaktır.

Tek Maçlık Geçiş Kartı Teslimatı:
Passolig kartı olup kartı henüz eline ulaşmayan veya kaybeden taraftarlarımız, Gençlerbirliği karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Bahçeşehir Okulları Stadyumu Passolig bilet satış gişesinden teslim alabileceklerdir.

Bilet Fiyatları :
VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 30 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 15 TL, Misafir Tribünü 19 TL.

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Son Güncelleme: 26.09.2017 15:15
Anahtar Kelimeler:
MaçGençlerbirliğiAytemiz AlanyasporSüper Lig
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