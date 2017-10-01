Alanyaspor Gençlerbirliği maçında gönüllerin fetholduğu an

SÜPER Ligin 7. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaştı.
Hafif yağmurlu havada oynanan mücadele öncesinde yaşanan olay, maçı takip edenleri gülümsetti.
Gençlerbirliği'nin başarılı oyuncularından Rantie, seramonide önündeki minik futbolseveri eliyle yağmurdan korumaya çalıştı.
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