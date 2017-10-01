Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı bugün

ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.30'da oynanacak. Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Alanyaspor ligde geride kalan 6 haftada 7 puan topaldı ve 12. sırada yer alıyor. Diğer yandan ilk galbiyetini geçen hafta alan Gençlerbirliği ise 4 puanla 17. sırada yer alıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.