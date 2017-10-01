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Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı bugün

Son maçını kazanan Alanyaspor ve Gençlerbirliği bugün saat 16:30'da karşılaşıyor. Alanyaspor kendi evinde bir galibiyet daha alarak seri yakalamak isterken, ligde zor günler geçiren başkent temsilcisi deplasmanda kazanmak istiyor

Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı bugün

Son maçını kazanan Alanyaspor ve Gençlerbirliği bugün saat 16:30'da karşılaşıyor. Alanyaspor kendi evinde bir galibiyet daha alarak seri yakalamak isterken, ligde zor günler geçiren başkent temsilcisi deplasmanda kazanmak istiyor

01 Ekim 2017 Pazar 09:13
Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı bugün
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ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.30'da oynanacak. Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Alanyaspor ligde geride kalan 6 haftada 7 puan topaldı ve 12. sırada yer alıyor. Diğer yandan ilk galbiyetini geçen hafta alan Gençlerbirliği ise 4 puanla 17. sırada yer alıyor.

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