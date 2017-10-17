Alanyaspor geçen yılı solladı

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz yıl ilk kez yer aldığı dev arenada ilk 8 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 16. sırada yer almıştı. Ardından büyük bir çıkış yakalayan turuncu yeşilli takım hızla üst sıralara tırmanmış ve lig sonunda kümede kalmayı haftalar öncesinden garantilemişti. Bu yıl Süper Lig'deki 2. yılının tadını çıkaran temsilcimiz, geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile 10 puan topladı ve 10. sırada yer aldı. Turuncu yeşilliler aynı performansı sezon boyunca sürdürürse ligi orta sıralarda bitirecek gibi görünüyor.