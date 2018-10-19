Alanyaspor Gazipaşa'da öğrencilerle buluştu

GAZİPAŞA Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Gazipaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular Haydar Yılmaz, Efecan Karaca, Hasan Ayaroğlu, Papiss Cisse, Deyvison Bobo, Fabrice Nsakala ve Filipe Augusto ve Gazipaşa'daki tüm okullardan gelen öğrenciler katıldı.

Etkinlik, Gazipaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş'ın konuşmasıyla başladı. Aktaş, etkinliğe ilçedeki 20 okuldan çok sayıda öğrencinin katıldığını söyledi. Daha sonra Proje Yürütücüsü Yusuf Yılmaz'ın, projenin amacına yönelik yaptığı konuşmayla devam etti. Ardından kürsüye çıkan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, gençlerin boş zamanlarını sporla geçirmeleri gerektiğini belirterek, "İlçemize isminin verilişinin 96'ncı yılı kutlama etkinlikleri ve Çekirdeksiz Nar Festivalimize teşrifleri için Alanyasporumuza teşekkür ediyoruz" dedi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise "Gazipaşa'da sizlerin aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Gazipaşaspor Kulübü'nün de maddi manevi yanındayız. Hep beraber ve iç içeyiz. Bu arada Gazipaşa Stadı'nın tribünlerinin ve sahasının yenilenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Menderes Türel'den söz aldık. Gazipaşaspor'un eski günlerine dönmesi lazım. Taraftarının da bilinçlenmesi gerekir" diye konuştu. Son olarak kürsüye çıkan Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar ise Alanya ve Gazipaşa halkını lisanslı ürün almaya davet etti.

Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ve Gazipaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş'a üzerlerinde isimleri yazan Alanyaspor forması takdim etti. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na Gazipaşa'nın isim kararnamesinin bir örneğini hediye etti.

Etkinlik sonunda turuncu yeşilli futbolcular öğrencilerin formalarını imzaladı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 17:23