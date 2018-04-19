Alanyaspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

MERKEZ Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki maçları yönetecek olan hakemleri bugün açıkladı. Buna göre; ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray arasında 21 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan dev karşılaşmayı, Denizli Bölgesi hakemlerinden Ümit Öztürk yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 19 maç yöneten Öztürk, TFF 1. Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta düdük çaldı. Ümit Öztürk, Aytemiz Alanyaspor'un ise bugüne kadar 9 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli takım bu maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadelede Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ile İsmail Şencan yapacak. Bahattin Şimşek ise 4. hakem olarak saha kenarında olacak.