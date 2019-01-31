Alanyaspor-Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi

SPOR Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu dev bir maça sahne olacak. Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle 10. sıraya yükselen temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, şampiyonluk kovalayan Galatasaray'ı konuk edecek. Geçtiğimiz pazartesi günü satışa sunulan biletlere büyük ilgi gösteren turuncu yeşilli taraftarlar, Alanyaspor Tesisleri yanındaki ve Alanyaspor Store'daki Passolig gişelerinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı bile. Galatasaray taraftarları ise kendileri için ayrılan biletleri önceki gün çıkar çıkmaz tüketmişti. 2 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan maçta tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.