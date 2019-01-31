Alanyaspor-Galatasaray maçını kim yönetecek?

SPOR Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 2 Şubat Cumartesi, 3 Şubat Pazar ve 4 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama ile haftanın hakemleri de bugün belli oldu. Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 2 Şubat Cumartesi günü sahasında İstanbul devi Galatasaray'ı ağırlayacak. Kritik mücadelede düdük, İzmir Bölgesi hakemlerinden FIFA Kokartlı Alper Ulusoy'da olacak. Bu sezon Süper Lig'de 14, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 maç yöneten Alper Ulusoy'un hakemlik kariyeri boyunca en çok maçını yönettiği takım ise Aytemiz Alanyaspor. Turuncu yeşilliler, Ulusoy'un bugüne kadar yönettiği 11 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 de mağlubiyet aldı. Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray arasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan bu dev mücadelede Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Koray Gençerler olacak.