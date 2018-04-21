Alanyaspor - Galatasaray maçın muhtemel kadroları belli oldu

BAHÇEŞEHİR Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleye, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Maniatis, Sackey, Emre Akbaba, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Douglas ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.
Konuk ekip Galatasaray'ın ise Muslera, Mariano, Serdar, Nagatomo, Denayer, Belhanda, Donk, Rodrigues, Fernando, Feghouli ve Gomis ilk 11'i ile sahada olması bekleniyor.
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