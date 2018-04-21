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Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Alanyaspor - Galatasaray maçın kadroları açıklandı

Süper Lig'de günün kapanış maçı olan Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçının kadroları az önce açıklandı

Alanyaspor - Galatasaray maçın kadroları açıklandı

Süper Lig'de günün kapanış maçı olan Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçının kadroları az önce açıklandı

21 Nisan 2018 Cumartesi 18:04
Alanyaspor - Galatasaray maçın kadroları açıklandı
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BAHÇEŞEHİR Okullları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Maniatis, Sackey, Emre Akbaba, hücumda Villafanez, Fernandes ve ileri uçta da Douglas ilk 11'i ile başlayacak. 
Konuk ekip Galatasaray ise Muslera, Mariano, Serdar, Nagatomo, Denayer, Belhanda, Donk, Rodrigues, Fernando, Feghouli ve Gomis ilk 11'i ile başlayacak.

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Son Güncelleme: 21.04.2018 18:50
Anahtar Kelimeler:
Süper LigAytemiz AlanyasporGalatasaray
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