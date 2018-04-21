Alanyaspor - Galatasaray maçın kadroları açıklandı

BAHÇEŞEHİR Okullları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Maniatis, Sackey, Emre Akbaba, hücumda Villafanez, Fernandes ve ileri uçta da Douglas ilk 11'i ile başlayacak.

Konuk ekip Galatasaray ise Muslera, Mariano, Serdar, Nagatomo, Denayer, Belhanda, Donk, Rodrigues, Fernando, Feghouli ve Gomis ilk 11'i ile başlayacak.