Alanyaspor - Galatasaray maçın kadroları açıklandı

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçının kadroları az önce açıklandı 

Alanyaspor - Galatasaray maçın kadroları açıklandı
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BUNA göre; Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Baiano, Welinton, Tzavellas, NSakala, orta alanda Ceyhun, Villafanez, Efecan, hücumda Campos, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak. 
Konuk ekip Galatasaray ise, Muslera, Mariano, Luyinduma, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Mitroglou ilk 11'i ile sahada olacak.

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