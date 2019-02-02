BUNA göre; Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Baiano, Welinton, Tzavellas, NSakala, orta alanda Ceyhun, Villafanez, Efecan, hücumda Campos, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.
Konuk ekip Galatasaray ise, Muslera, Mariano, Luyinduma, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Mitroglou ilk 11'i ile sahada olacak.
Alanyaspor - Galatasaray maçın kadroları açıklandı
Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçının kadroları az önce açıklandı
BUNA göre; Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Baiano, Welinton, Tzavellas, NSakala, orta alanda Ceyhun, Villafanez, Efecan, hücumda Campos, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.
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