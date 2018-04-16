Alanyaspor - Galatasaray maçın biletleri satışta

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 21 Nisan Cumartesi günü İstanbul devi Galatasaray'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak olan maçın biletlerini satışa sunan turuncu yeşilli yönetim, taraftarlardan tribünleri doldurarak takımlarını desteklemesini istiyor. Bu dev mücadelede Maraton ve Kuzey Protokol 2 Tribünü biletleri 100 TL, Kuzey ve Güney Kale Arkası Tribünü biletleri 60 TL, VIP Tribünü biletleri ise 250 TL olarak belirlendi. Taraftarlar, passolig.com.tr internet adresinden ve Alanyaspor Kulübü ile Alanyaspor Store yanında bulunan Passolig noktalarından biletlerini yükletebilecekler.
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