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Alanyaspor fırtınasında söz taraftarda olacak

Süper Lig'de iki haftadır esen Alanyaspor fırtınası, pazar günü de esmeye devam edecek. Göztepe ile oynanacak olan önemli mücadelede en büyük itici güç, yine taraftar dolu tribünler olacak

Alanyaspor fırtınasında söz taraftarda olacak

Süper Lig'de iki haftadır esen Alanyaspor fırtınası, pazar günü de esmeye devam edecek. Göztepe ile oynanacak olan önemli mücadelede en büyük itici güç, yine taraftar dolu tribünler olacak

16 Mart 2018 Cuma 00:17
Alanyaspor fırtınasında söz taraftarda olacak
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SPOR Toto Süper Lig'de kalma savaşı veren Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik patronu Mesut Bakkal ile önce Gençlerbirliği'ni, daha sonra ise şampiyon adaylarından Medipol Başakşehir'i yenerek hayati öneme sahip 6 puan aldı. Ateş hattından bir nebze de olsa uzaklaşan turuncu yeşilliler, 18 Mart Pazar günü oynanacak olan Göztepe maçını da kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Son iki iç saha maçında tribünleri dolduran Aytemiz Alanyaspor taraftarları Pazar günü oynanacak olan maçta yine en büyük itici güç olacak. Üst üste alınan galibiyetlerle keyfi yerine gelen taraftarların, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduracağı öğrenilirken, taraftar gruplarının da tribünlere taraftar çekmek için çeşitli çalışmalar yaptığı öğrenildi.  

'ŞEHİR KENETLENMELİ'

Özellikle de sosyal medya hesaplarından bu önemli ve kritik mücadele için çağrı yapan taraftarlar, şehrin dinamiklerinin de bir an önce harekete geçmesini istiyor. Geçtiğimiz hafta Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun ekibiyle birlikte 3 bin atkı dağıtarak farkındalık yaratmasının ardından, önceki gün de Aytemiz Alanyaspor yönetimi maç öncesinde 6 bin atkı dağıtılacağını duyurdu. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de bu tür etkinliklere dahil olması gerektiğini belirten Alanyasporlu taraftarlar, "Bir olunca her maçın üstesinden gelebiliyoruz. Kentimizin takımı Alanyaspor Süper Lig'de kalmalı. Taraftarlar olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Şehrimizin yöneticileri de bir an önce harekete geçmeli" dediler. 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporSüper Lig
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