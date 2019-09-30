Alanyaspor - Fenerbahçe maçının tekrarı hakkında nihai karar verildi
TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe’nin 3-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ve Ankaragücü’nün 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe maçına yaptığı ‘kural hatası’ itirazlarını reddetti
HÜRRİYET'İN özel haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor’un sahasında 3-1 kazandığı Fenerbahçe karşılaşması sonrasında sarı lacivertlilerin yaptığı ‘kural hatası var’ itirazını değerlendirdi ve kararını verdi. Merkez Hakem Kurulu’ndan görüş alan TFF, Fenerbahçe’nin itiraz ettiği hataların, kural hatası değil, hakem hatası olduğu kanaatine vardı. Aynı şekilde Ankaragücü’nün de Kadıköy’de 2-1 yenildiği Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı kural hatası itirazı da kabul görmedi. Her iki mücadele de tekrar edilmeyecek. TFF, konuyla ilgili açıklamayı bugün ya da yarın yapacak.
Neden itiraz etmişlerdi?
Fenerbahçe, Alanya maçında 2 pozisyon için kural hatası itirazında bulundu. 45+2’de Alanyalı Fernandes, tacı yanlış yerden kullandı. Atışı tekrarlatan hakemin, tacı Fenerbahçe’ye vermesi gerekiyordu ancak yine ev sahibi kullandı. Sarı lacivertliler ayrıca, 47. dakikada Altay Bayındır tarafından kullanılan aut atışı sırasında Alanyalı Cisse’nin ceza sahası içinden kalarak avantaj sağladığını ileri sürmüştü. Ankaragücü ise Fenerbahçe maçının 20. dakikasında yedikleri golden önce hakemin aut yerine korner kararı verdiği iddiasıyla TFF’ye kural hatası başvurusunda bulunmuştu.
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|-2
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|7
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|5
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|5
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|15
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|8
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|7
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|6
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|4
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