Alanyaspor-Fenerbahçe maçının kadroları açıklandı

BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada NSakala, Coulker, Welinton, Baiano, orta alanda Sackey, Ozan, Villafanez, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Papiss Cisse ilk 11'i ile başlayacak.

Konuk ekip Fenerbahçe ise, Harun, Isla, Mehmet, İsmail, Serdar, Dirar, Tolgay, Ayew, Valbuena, Skrtel ve Eljif ilk 11'i ile sahaya çıkacak.