Alanyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halis Özkahya

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de haftanın hakemlerini dün açıkladı. Lider Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan haftanın kapanış maçına ise FIFA kokartlı deneyimli hakem Halis Özkahya'yı atadı. Bu önemli mücadelede Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Asıl Yusuf Öz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Cihan Aydın olacak. Özkahya, bugüne kadar Alanyaspor'un 7 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli takım bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. (Haber Merkezi)