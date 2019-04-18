 Alanyaspor-Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

MHK, Süper Lig'in 29. hafta maçlarını yönetecek hakemleri bugün açıkladı. Alanyaspor'un kritik maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacağı mücadeleye ise Suat Arslanboğa'yı atadı 

 Alanyaspor-Fenerbahçe maçını kim yönetecek?
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan mücadeleye ise Suat Arslanboğa'yı atadı. Bu sezon Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda ise 5 maç yöneten Arslanboğa, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un ise bugüne 9 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

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