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Alanyaspor- Fenerbahçe maçında Acun sürprizi!

TV8 kanalının sahibi medya patronu Acun Ilıcalı, Oba Bahçeşehir Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor- Fenerbahçe maçını tribünden izledi. Koyu Fenerbahçeli Acun, maçın devre arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile kritik maçın kritiğini kaparken kameralara yansıdı.

SPOR 16.09.2019, 21:04 16.09.2019, 21:13
Alanyaspor- Fenerbahçe maçında Acun sürprizi!
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SÜPER Lig'in lideri Alanyaspor ile lig sıralamasında yer alan Fenerbahçe'nin oynadığı kritik maçta İlk yarının son saniyesinde gelen Alanyaspor golü Fenerbahçe yönetiminde moralleri bozdu. Devre arasında protokol tribününde Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile yöneticiler ayaküstü böyle kritik yaptılar.

#Alanyaspor #Fenerbahçe #Acun Ilıcalı
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