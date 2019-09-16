Alanyaspor- Fenerbahçe maçında Acun sürprizi!

SÜPER Lig'in lideri Alanyaspor ile lig sıralamasında yer alan Fenerbahçe'nin oynadığı kritik maçta İlk yarının son saniyesinde gelen Alanyaspor golü Fenerbahçe yönetiminde moralleri bozdu. Devre arasında protokol tribününde Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile yöneticiler ayaküstü böyle kritik yaptılar.