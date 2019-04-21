Alanyaspor - Fenerbahçe maçı bugün

AYTEMİZ Alanyaspor , Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Süper Lig’de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, rakibi karşısında kazanarak hem çıkışa geçmek hem de tehlike bölgeden uzaklaşmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 33 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy’de yapılan maçı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Campos, Ozan, Efecan, Fernandes, Cisse

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, İsmail, M.Topal, Jailson (Tolgay), Eljif, Dirar, Valbuena, Ayew

Deplasmanda kazanamıyor

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oldukça kötü bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertli ekip, rakip sahada çıktığı 14 lig müsabakasının sadece 1’ini kazanabildi. Fenerbahçe, tek deplasman galibiyetini Atiker Konyaspor’u 1-0 yenerek elde etti.

Derbi sonrası 18’de 13 galibiyet

Fenerbahçe, 1999’da Kadıköy’de Galatasaray’a 2-1 kaybettiği maçtan sonra ligde evinde rakibine 3 puan yüzü göstermedi. Bu süreçte Sarı-Lacivertliler, Kadıköy derbilerinden sonra çıktığı 18 karşılaşmada da başarılı bir grafik çizdi. Kanarya, iç sahadaki Galatasaray maçlarının ardından ligde bir sonraki hafta 13 galibiyet, 2 beraberlik alırken sadece 3 maçı kaybetti.

Alanya, Yanal’a ters geliyor

Ersun Yanal, teknik direktör olarak 3 kez rakip olduğu Alanyaspor karşısında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Yanal yönetimindeki Trabzonspor, Akdeniz ekibine 2 defa yenildi, 1 maç berabere bitti. Deneyimli teknik adamın Sergen Yalçın’a karşı lig karnesi ise gayet iyi: 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik...

7 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’nin önümüzdeki hafta rakibi Trabzonspor. Bu zorlu maç öncesinde Harun Tekin, Martin Skrtel, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Tolgay Arslan ve Nabil Dirar ceza sınırında. Bu kadar fazla ismin sınırda olması, teknik patron Ersun Yanal’ı endişelendiriyor. Yanal, gereksiz kart gören oyuncuya para cezası verilmesini isteyecek.

Eksik ve cezalılar

Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalıları Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım ile sarı kart cezalısı Roberto Soldado, maçta forma giyemeyecek. Kasığında kısmi yırtık bulunan Victor Moses da sakatlığı sebebiyle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımındaki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada Trabzonspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Alanyaspor ile 6. randevu

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig’de yarın 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan ilki berabere sonuçlandı, son dördünü Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe’nin 13 golüne, Alanyaspor 4 golle yanıt verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 08:08