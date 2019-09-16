Alanyaspor-Fenerbahçe maçı 1-1 : Canlı anlatım (16.09.2019)

48' Yunan futbolcu Bakasetas eşitliği sağlayan golde asisti yapan isim oldu.

48' GOL Sol kanattan kullanılan uzun taç atışında Altay topu kontrol edemedi. Bakasetas'ın dokunuşuyla topu önünde bulan Cisse tek vuruşla skora dengeyi getiren golü kaydetti.

45' Alanyaspor rakip ceza sahasında tehlike yarattı. Campos'un sağ kanattan yaptığı ortada Altay topu sektirdi ancak Junior Fernandes kaleyi göremedi ve kaleci Altay tekrardan topu kontrol etmeyi başardı.

45' İlk yarının sonuna üç dakika ilave edildi.

42' SON ANDA ALTAY! Alanyaspor Fernande

39' Asist Max Kruse

39' GOL Sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues hücumu sürükledi ve dışarıdaki Kruse'yi gördü. Alman yıldız çok şık bir tek pasla daha müsait durumdaki Tolga'yı gördü ve Tolga Ciğerci düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

36' Sol kanattan kale sahasına gelen ortada iyi Vedat Muriqi yükseldi ancak Marafona rakibinden önce topu yumruklamayı başardı. Alanyaspor kalecisi pozisyonun ardından kısa bir sakatlık geçirdi ama ayağa kalktı ve oyun devam ediyor.

33' Alanyaspor, Juanfran ile sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Altay'ın yumrukladığı topu Djalma Campos ceza sahası dışından tek vuruşla kaleye göndermek istedi fakat top farklı şekilde dışarı gitti.

30' Maçta ilk yarım saat geride kalırken Fenerbahçe'nin topla daha fazla oynadığını ancak ikinci bölgeye sıkışan oyunda iki takımın da GOL pozisyonu üretmekte zorlandığını gördük.

29' Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır sakatlık yaşıyor. Bir kez daha oyun durdu ve sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

24' Ev sahibi ekip Fenerbahçe ceza sahasında Fernandes ile tehlike yarattı. Rakip savunma arasında sıkışan Şilili futbolcu yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak oyun devam ediyor.

24' Sakatlanan Efecan Karaca oyuna devam edemiyor ve yerine Djalma Campos giriyor.

22' Alanyaspor'da kaptan Efecan sakatlık yaşıyor. Tecrübeli futbolcunun tedavisi için oyun durdu ve sağlık görevlileri sahaya girdi.

22' Sol kanattan hızlı çıkan Garry Rodrigues'i faulle durduran Ceyhun Gülselam maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.

18' Bakasetas ceza yayının gerisinden sol ayağıyla kaleyi düşündü ancak vuruşunda top yandan dışarı gitti.

15' Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında arka direğe hareketlenen Kruse istediği vuruşu yapamadı ve top dışarı gitti.

12' Karşılaşmanın geride kalan bölümünde takımlar isabetli paslarla oyun kurmak istiyor ancak her iki taraf da net bir GOL fırsatı üretemedi.

8' Alanyaspor şu ana kadar geliştirmek istediği hücumlarda ağırlıklı olarak sağ kenarı tercih etti.

6' Fenerbahçe'de bugün kaptanlık pazu bandını Ozan Tufan taşıyor

3' Alanyaspor rakibini daha önde karşılamaya başladı. Ev sahibi ekip ön alanda yaptığı baskıyla rakibinin oyun kurmasını engellemek istiyor.

MAÇ BAŞLADI

BUNA göre; saat 20.00'de başlayan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Nsakala, Caulker, Welinton, Juanfran, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile çıktı

Konuk ekip Fenerbahçe ise, Altay, Gustavo, Ozan, Kruse, Dirar, Deniz, Rodrigues, Jailson, Zanka ve Vedat ilk 11'i ile sahada yerini aldı.