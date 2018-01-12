Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Ocak 2018 Cuma
Günlük Burç Yorumu - 12...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 12 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni

Alanyaspor - FC Kamza maçı Dim TV'de canlı yayınlanacak

Hikmet Karaman Alanyaspor'da neleri değiştirdi? Yeni oyun anlayışımız nasıl? Yanıtları bugün saat 15.00'de Dim TV (dimtv.tv)'de 

Alanyaspor - FC Kamza maçı Dim TV'de canlı yayınlanacak

Hikmet Karaman Alanyaspor'da neleri değiştirdi? Yeni oyun anlayışımız nasıl? Yanıtları bugün saat 15.00'de Dim TV (dimtv.tv)'de 

12 Ocak 2018 Cuma 11:36
Alanyaspor - FC Kamza maçı Dim TV'de canlı yayınlanacak
banner404

SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Goldcity Otel'de sürdüren Aytemiz Alanyaspor, devre arasının ikinci hazırlık maçını bugün yapacak. Temsilcimiz, Arnavutluk'un FC Kamza takımıyla Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 15.00'de başlayacak mücadele, Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim Web TV'den (dimtv.tv) canlı olarak ekranlara gelecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 12.01.2018 15:12
Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir Okulları StadyumuFC KamzaSüper LigHikmet KaramanAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyasporlu yıldız yuvadan uçuyor mu?
Alanyasporlu yıldız yuvadan uçuyor mu?
Futbolcu döven başkana verilen ibretlik ceza onandı
Futbolcu döven başkana verilen ibretlik ceza onandı
Hikmet Hoca umutlu
Hikmet Hoca umutlu

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim