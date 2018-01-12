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Alanyaspor - FC Kamza hazırlık maçını tek golle kazandı

Devre arası kampının son hazırlık maçını Arnavutluk ekibi FC Kamza ile yapan Aytemiz Alanyaspor, Sackey'nin 33. dakikada attığı tek golle galip geldi

Alanyaspor - FC Kamza hazırlık maçını tek golle kazandı

Devre arası kampının son hazırlık maçını Arnavutluk ekibi FC Kamza ile yapan Aytemiz Alanyaspor, Sackey'nin 33. dakikada attığı tek golle galip geldi

12 Ocak 2018 Cuma 15:13
Alanyaspor - FC Kamza hazırlık maçını tek golle kazandı
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AYTEMİZ Alanyaspor, devre arası kampının son gününde Arnavutluk 1. Lig takımlarından FC Kamza ile hazırlık maçında karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor, 33. dakikada Isaac Sackey'in attığı tek golle 1-0 kazandı. Alanyaspor maça kalede Riou, savunmada Gassama, Welinton, Tzavellas, N'sakala, orta alanda Fofana, Sackey, Efecan, hücumda ise M'Billa, Emre Nefiz ve Fernandes ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 33'üncü dakikasında Mamadou Fofana'nın pasında Isaac Sackey, cezayayı üzerinden kavisli bir vuruşla topu üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-0. Turuncu yeşilli takım ilk yarıyı bu skorla tamamladı. 
Alanyaspor karşılaşmanın 2. yarısına Riou - Ufuk değişikliğiyle başladı. Karşılamanın 55'inci dakikasında Emre Nefiz, M'Billa, Efecan, Tzavellas ve Fernandes oyundan çıkarak yerlerini Cenk Ahmet, Lungu, Berkan, Lazic ve Taha'ya bıraktı. 65'inci dakikada Gassama, N'Sakala ve Welinton oyundan çıkarak yerlerine Barış, Landel ve Plet dahil oldu. 75'inci dakikada ise Sackey'nin yerine Birol, 86. dakikada da Fofana'nın yerine Yusuf Çoban oyuna girdi. Karşılaşmanın 2'nci yarısında gol olmayınca turuncu yeşilli takım FC Kamza karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Son Güncelleme: 12.01.2018 18:19
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporFC KamzaHazırlık Maçı
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