Alanyaspor Erzurumspor'u konuk edecek

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 25. hafta maçında yarın Erzurumspor'u konuk edecek. Kritik mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, dün yaptığı antrenmanda maçın taktik provasını gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yapılan antrenmanda Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Erzurumspor maçı öncesi Aytemiz Alanyaspor'da Fernandes'in sakatlığı sürüyor. Şilili yıldızın haftaya oynanacak olan Antalyaspor maçına yetişeceği öğrenilirken, Joel Obi'nin ise milli aranın ardından hazır olacağı belirtildi. Öte yandan, bu önemli mücadelede cezası biten Cisse'nin ise ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Konuk ekip Erzurumspor'da ise golcü oyuncu Rashad Muhammed ameliyat oldu. Onun yerine ise Gilles Sunu'nun sahada olacağı belirtildi.

