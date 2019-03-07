Alanyaspor- Erzurumspor maçının hakemi belli oldu!

MHK, Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Aytemiz Alanyaspor ile Erzurumspor arasında oynanacak olan kritik mücadeleye ise FIFA Kokartlı Mete Kalkavan'ı atadı 

Alanyaspor- Erzurumspor maçının hakemi belli oldu!
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek isimleri bugün açıkladı. Aytemiz Alanyaspor - Erzurumspor maçına ise İstanbul Bölgesi hakemlerinden Mete Kalkavan'ı atadı. Bu sezon Süper Lig'de 16 maç yöneten Kalkavan, bugüne kadar turuncu yeşilli temsilcimizin ise 7 maçında görev yaptı. Alanyaspor bu maçlarda 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Bu önemli mücadelede Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.

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