Alanyaspor- Erzurumspor maçı- Canlı Anlatım (10.03.2019)

İlk yarı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

45' (Ayt. Alanyaspor) Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Josef Sural için ofsayt bayrağı kalkıyor.

45' (Ayt. Alanyaspor) Golün asistini yapan isim Efecan Karaca.

45' (Ayt. Alanyaspor) GOOOLL!! Papiss Cisse takımını öne geçiren golü atıyor.

45' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fabrice N'Sakala.

45' (BŞB Erzurum) BŞB Erzurumspor takımında Samuel Eduok faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Fabrice N'Sakala.

45' (Ayt. Alanyaspor) Fabrice N'Sakala önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Fabrice N'Sakala tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

45' (Ayt. Alanyaspor) Ceza sahası içinde topla buluşan Josef Sural, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

44' (Ayt. Alanyaspor) Ceza sahası içinde topla buluşan Papiss Cisse, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

43' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

43' (Ayt. Alanyaspor) Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Efecan Karaca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

42' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Haydar Yılmaz ile serbest vuruş kullanacak.

42' (BŞB Erzurum) Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Ceyhun Gülselam, Lokman Gör tarafından faule maruz kalıyor.

41' Sağ çaprazdan Efecan Karaca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

40' Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

40' BŞB Erzurumspor takımında Emrah Başsan yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

39' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.

39' (BŞB Erzurum) Ridge Munsy ile Welinton Silva arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ridge Munsy. Ceza sahası yayına yakın bir noktadan Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

37' (Ayt. Alanyaspor) Josef Sural rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

37' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Ozan Tufan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

36' (Ayt. Alanyaspor) Sağ çaprazdan Ozan Tufan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

36' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Ozan Tufan geçiyor.

36' (BŞB Erzurum) Moussa Kone – Efecan Karaca mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

35' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Giorgos Tzavellas geçiyor.

35' (BŞB Erzurum) BŞB Erzurumspor takımında Samuel Eduok faul yapıyor.

35' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Ozan Tufan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

34' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Giorgos Tzavellas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

34' (BŞB Erzurum) BŞB Erzurumspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. İbrahim Akdağ çıkıyor ve yerine Moussa Kone oyuna giriyor.

33' (BŞB Erzurum) BŞB Erzurumspor takımında Samuel Eduok faul yapıyor.

32' (Ayt. Alanyaspor) Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Papiss Cisse

32' (BŞB Erzurum) BŞB Erzurumspor, Ibrahim Sehic ile serbest vuruş kullanacak.

29' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Efecan Karaca faul yapıyor.

28' (BŞB Erzurum) Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Serkan Kurtuluş ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

27' (Ayt. Alanyaspor) Ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

23' (BŞB Erzurum) Ceza sahasının çaprazında Samuel Eduok tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

22' (BŞB Erzurum) Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

22' (BŞB Erzurum) Emrah Başsan ile BŞB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

21' (BŞB Erzurum) Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Emrah Başsan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

21' (Ayt. Alanyaspor) Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ozan Tufan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

21' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan ile köşe vuruşu kullanıyor.

21' (Ayt. Alanyaspor) Giorgos Tzavellas altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

21' (Ayt. Alanyaspor) Ozan Tufan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

21' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan ile köşe vuruşu kullanıyor.

20' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor adına şanssız an Welinton Silva tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

20' (Ayt. Alanyaspor) Ozan Tufan ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

19' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Ozan Tufan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

19' Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan ile serbest vuruş kullanacak.

18' (BŞB Erzurum) BŞB Erzurumspor takımında Lokman Gör faul yapıyor.

18' (BŞB Erzurum) BŞB Erzurumspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Pierre Kanstrup geçiyor.

18' (Ayt. Alanyaspor) Emrah Başsan, Ozan Tufan tarafından faulle durdurulduğu için BŞB Erzurumspor ceza sahasının hemen dışındaki bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

17' (BŞB Erzurum) BŞB Erzurumspor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Pierre Kanstrup.

17' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.

17' (BŞB Erzurum) Efecan Karaca, taç çizgisine yakın bir noktada Leo Schwechlen tarafından faule maruz kalıyor.

17' BŞB Erzurumspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lokman Gör.

16' Gabriel Obertan, orta saha çizgisine yakın bir noktada Isaac Sackey tarafından faule maruz kalıyor.

15' (BŞB Erzurum) İbrahim Akdağ ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

14' (BŞB Erzurum) BŞB Erzurumspor takımından İbrahim Akdağ ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

14' (BŞB Erzurum) BŞB Erzurumspor, Emrah Başsan ile serbest vuruş kullanacak.

14' (Ayt. Alanyaspor) Emrah Başsan, Fabrice N'Sakala tarafından faulle durduruluyor.

13' Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Welinton Silva kullanacak.

13' (BŞB Erzurum) BŞB Erzurumspor takımında Gabriel Obertan faul yapıyor.

12' Aytemiz Alanyaspor'un Papiss Cisse ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

9' (Ayt. Alanyaspor) GOOOLL!! Papiss Cisse takımını öne geçiren golü atıyor.

8' Aytemiz Alanyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Isaac Sackey tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

7' BŞB Erzurumspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Gabriel Obertan tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

7' Emrah Başsan, Josef Sural tarafından faule maruz kalıyor.

6' BŞB Erzurumspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Serkan Kurtuluş tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

4' (Ayt. Alanyaspor) Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Giorgos Tzavellas kullanacak.

4' (BŞB Erzurum) BŞB Erzurumspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına İbrahim Akdağ geçiyor.

4' (Ayt. Alanyaspor) Welinton Silva ile Ridge Munsy arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Welinton Silva.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede BŞB Erzurumspor takımı oyuna başlayacak.

1' İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Baiano, Tzavellas, Welinton, N'Sakala, orta alanda Ceyhun, Isaac Sackey, Ozan, hücumda Efecan, Sural ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başladı.. Konuk ekip Erzurumspor ise, Sehic, Schwechlen, Serkan, Kanstrup, Lokman, Obertan, Emrah, İbrahim, Scuk Munsy ve Eduok ilk 11'i ile sahaya çıktıç.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 14:21