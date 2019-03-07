Alanyaspor Erzurumspor'a kilitlendi 

SPOR Toto Süper Lig'de 10 Mart Pazar günü Erzurumspor'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Akhisar yenilgisini unutarak Erzurumspor maçına odaklanan turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetimine çalıştı. Toplu halde koşuyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanı çabukluk ve dar alanda oyun çalışmasıyla sürdüren futbolcular, çift kale taktik maçıyla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan Welinton antrenmana katılmazken, bir süredir sakat olan Junior Fernandes ise takımdan ayrı koşu yaptı. Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarını yarın saat 14.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.