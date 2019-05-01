Alanyaspor erteleme istedi, Konya'dan açıklama geldi

KAYSERİSPOR maçı dönüşünde bazı takım arkadaşlarıyla beraber Alanya yolunda trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Josef Sural'ın ölümünün yankıları sürüyor. Alanyaspor Kulübü, trajik bir şekilde yaşamını yitiren Sural için cenaze töreni düzenlerken futbolcunun giydiği 90 numaralı forma da emekli edildi. Yaşanan acı olayın ardından Alanyaspor, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Konyaspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye başvurdu. Konyaspor cephesi de bu talebi desteklerken Türkiye Futbol Federasyonunun yarın gerçekleştireceği olağan toplantı sonrası erteleme talebiyle ilgili kararın açıklanması bekleniyor.

ATİKER KONYASPOR CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili alınabilecek erteleme kararını desteklediklerini açıkladı İşte Atiker Konyaspor tarafından yapılan açıklama; "Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayserispor deplasmanı dönüşü yaptıkları kaza sonrasında Josef Sural'ın hayatını kaybetmesi ve 6 futbolcunun yaralanması tüm Türkiye'de olduğu gibi camiamızda da derin bir üzüntüye sebep olmuştur. Önümüzdeki pazartesi gecesi oynanması planlanan müsabakaya A.Alanyaspor'un bu şartlarda hazırlanması mümkün görünmemektedir. Acılar ve yaralar bu kadar taze iken hem bizim açımızdan hem de komşu ve dost şehrimizin güzide kulübü Alanyaspor açısından bu müsabakanın belirlenen tarihte oynanmasının gönüllerde, akıllarda ve vicdanlarda kalıcı hasarlar bırakacağı aşikardır. Türkiye Futbol Federasyonumuzun bu konuya hassasiyetle yaklaşacağından ve gerekli kararları alacağından şüphemiz yoktur. Bizler Atiker Konyaspor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor'un değerli başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetinin konu hakkında alacağı kararın sonuna kadar yanında olacağımızı bildiriyor bir kez daha Josef Sural'ın ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Aytemiz Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019, 16:42