Alanyaspor Elazığspor karşılaşması tatsız bitti

SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Goldcity Otel kampında sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bugün TFF 1. Lig ekiplerinen Elazığspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleye turuncu yeşilli temsilcimiz, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, ön liberoda Fofana, orta alanda Sackey, Emre Akbaba, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Yusuf Serdar Çoban ilk onbiri ile başladı. Karşılaşmanın 26. dakikasında Elazığspor'un kullandığı serbest vuruşta Welinton ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi 0-1. Bu golden 1 dakika sonra ise gelişen Elazığspor atağında sol çaprazdan ceza alanı ön çizgisine sokulan Emre, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Elazığspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Teknik Direktör Hikmet Karaman 2'nci yarıda Gassama, Yusuf, Fofana ve Haydar'ı oyundan alarak, yerine Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Lungu ve Ufuk'a görev verdi. Karşılaşmanın 63'üncü dakikasında kullanılan serbest vuruşta Welinton'un sert kafa vuruşu direkten döndü. Mücadelenin kalan dakikalarında turuncu yeşilli takımın rakip kaledeki baskısı skoru değiştirmeye yetmedi ve mücadele Elazığspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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