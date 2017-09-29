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Alanyaspor duble peşinde

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, yarın kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Turuncu yeşilliler, Trabzon'un ardından Gençler'i devirerek hem duble yapma, hem de evindeki ilk galibiyeti alma peşinde olacak

Alanyaspor duble peşinde

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, yarın kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Turuncu yeşilliler, Trabzon'un ardından Gençler'i devirerek hem duble yapma, hem de evindeki ilk galibiyeti alma peşinde olacak

29 Eylül 2017 Cuma 22:50
Alanyaspor duble peşinde
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MORALLİ Aytemiz Alanyaspor yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak olan mücadeleyi İzmir bölgesi hakemlerinden FIFA kokartlı genç isim Halil Umut Meler yönetecek. İki ekip Süper Lig'de daha önce 2 kez karşılaştı. Ankara'da oynanan mücadele 0-0 sonuçlanırken, Alanya'da oynanan maçı turuncu yeşilliler 3-0 kazanmıştı. Trabzonspor zaferiyle özgüven kazanan Alanyaspor yarın yapılacak olan maçta taraftarlarının da desteği ile bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde etmek için savaşacak. Öte yandan, sakatlığı atlatan Sackey'nin yarın oynanacak olan maçta kadroda olması bekleniyor. 

TEK DÜŞÜNCE 3 PUAN

Aytemiz Alanyaspor, 1 Ekim Pazar günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından gruplara ayrılan oyuncular pas çalışması ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise taktik çift kale maç yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana hafif sakatlığı bulunan kaleci Remy ve Gassama katılmadı. Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı ter idmanı ile tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigAytemiz AlanyasporGençlerbirliği
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