Alanyaspor deplasmanda yok

SPOR Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında bugün deplasmanda Konyaspor'un konuğu olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. İlk yarıya baskılı başlayan Konyaspor üst üste pozisyonlar buldu ancak Alanyaspor savunması ataklara geçit vermedi. 25. dakikada Konyaspor'da Traore golü buldu ancak hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. İlk yarının uzatma dakikalarında ise Efecan kale içine sokularak içeriye ortalamak istedi ancak müsait pozisyonda ayağı takıldı fırsattan yararlanamadı. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle girdiler.

FERNANDES ÇARE OLMADI

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ikinci yarıya Efecan-Fernandes değişikliği yaparak başladı. 57'de ise Jahovic penaltı golü ile takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılıklı ataklarla devam eden maçın 61. dakikasında ara pasa hareketlenen Jahovic topla birlikte kaleye yöneldi. Jahovic'e arkadan müdahale yapan Merih Demiral kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. 10 kişi kalan ve oyun kurmakta zorlanan Aytemiz Alanyaspor'da Sackey'nin yerine oyuna giren Welinton, 67. dakikada topla ilk buluşmasında ayağı kayınca yere düştü. Topa hareketlenen Jens Jonsson kaleci Haydar'la karşı karşıya pozisyonda topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda rakibine üstünlük kuramayan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 22:22