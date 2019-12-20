Alanyaspor Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
SPOR 20.12.2019, 00:51
CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Adanaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Turuncu yeşilliler, 23 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.
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