Alanyaspor'dan transfer başarısı

FENERBAHÇE'NİN gözden kaçırdığı yıldız olarak hafızalara kazınan Merih Demiral, Aytemiz Alanyaspor’a transfer olduktan sonra dikkat çekmiş ve ardından da İtalyan ekibi Sassuolo’nun yolunu tutmuştu. Juventus ile anlaşmaya vardığı gündeme gelen Merih Demiral’ın Alanyaspor Kulübü’ne kazandıracağı para merak konusu oldu. Alanyaspor, Sporting Lizbon’dan Merih Demiral’ı 3,5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladı ve daha sonra futbolcunun bonservisini aldı. Demiral, Alanyaspor’da müthiş bir performans ortaya koydu. İtalyan ekibi Sassuolo’nun teklifiyle de Demiral’ın kariyerinde yeni bir sayfa açıldı. Alanyaspor, Sassuolo’ya futbolcuyu 6,5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İTALYA'DA FIRTINA ESTİRDİ

Çizme’deki başarılı performansı sonrası ve Sassuolo’ya ciddi katkılarıyla adı dev kulüplerle anılan Merih Demiral’ın, Juventus ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yeni Alanya, Merih'in sonraki satıştan Alanyaspor'a ne kadar kazandıracağının bilgisine ulaştı. Alanyaspor’un, Sassuolo ile anlaşma yaparken Demiral’ın sözleşmesine koydurduğu sonraki satıştan yüzde 12,5 pay ise ciddi bir kazanımı beraberinde getirecek. Böylece Alanyaspor, 3,5 milyon Euro’ya mal ettiği Merih Demiral’dan önce 3 milyon Euro, Juventus’a transferi sonrası da 1 milyon 875 bin Euro daha gelir elde etmiş olacak. Bu kazancın sadece 6 ayda gerçekleşecek olması da Alanyaspor'un transfer başarısını ortaya koyuyor. Transfer 15 milyon Euro bedelle resmileşirse Alanyaspor Merih Demiral’dan toplamda 4 milyon 875 bin Euro kazanmış olacak.