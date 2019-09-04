banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Alanyaspor'dan transfer başarısı! 21 milyon 300 bin TL kar ettik   

Spor Toto Süper Lig’de yaz transfer sezonunda gerçekleşen transferlerde gelir gider tablosu incelendiğinde 9 takım kar ederken, 6 takım da zarar etti. 3 kulübün ise gelir-gider dengesinin eşit olduğu gözlendi. Ligdeki temsilcimiz Alanyaspor ise transfer sezonunu 3 milyon 400 bin Euro karla kapattı 

SPOR 04.09.2019, 14:24
Alanyaspor'dan transfer başarısı! 21 milyon 300 bin TL kar ettik   
banner404

SÜPER Lig’de yaz transfer sezonunun bitmesinin ardından takımlar kadrolarını oluşturdu. Bu sezonda yapılan transferler sonucu ligdeki temsilcimiz Alanyaspor ile birlikte Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Bursaspor, Antalyaspor, Kayserispor ve Galatasaray kar ederken, BB Erzurumspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe bu transfer sezonunda zarar etti. Ankaragücü, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor’un ise gelir-gider dengesinin eşit olduğu gözlendi. 

HİÇ PARA HARCAMADILAR
Süper Lig’de yaz transferinin bitmesinin ardından 5 kulüp, kadrosuna kattığı futbolcular için bonservis bedeli ödemedi. 6 futbolcuyu kadrosuna katan Antalyaspor, 15 futbolcuyla anlaşma sağlayan Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü, Tamer Tuna yönetiminde 8 futbolcuyu transfer eden Sivasspor, kadrosuna 5 futbolcu takviyesi yapan Akhisarspor ve 7 oyuncuyla anlaşan Yeni Malatyaspor yaptıkları hiçbir transfer için bonservis bedeli ödemedi. 

Süper Lig'de yaz transfer sezonunda gelir-gider dengesi incelendiğinde ortaya çıkan tablo şu şekilde: 

Alanyaspor: 4 milyon Euro gelir - 600 bin Euro gider - 3 milyon 400 bin Euro kar 
Beşiktaş: 14 milyon Euro gelir - 2 milyon 500 bin Euro gider - 11 milyon 500 bin Euro kar 
Trabzonspor: 9 milyon 900 bin Euro gelir - 2 milyon 190 bin Euro gider - 7 milyon 710 bin Euro kar 
Fenerbahçe: 25 milyon Euro gelir - 17 milyon 600 bin gider - 7 milyon 500 bin kar 
Bursaspor: 8 milyon 700 bin Euro gelir - 1 milyon 350 bin Euro gider - 7 milyon 350 bin Euro kar 
Antalyaspor: 2 milyon 300 bin Euro gelir - 2 milyon 300 bin Euro kar 
Kayserispor: 1 milyon 800 bin Euro gelir - 1 milyon Euro gider - 800 bin Euro kar 
Galatasaray: 9 milyon 150 bin Euro gelir - 8 milyon 450 bin gider - 700 bin Euro kar 
Akhisarspor: 400 bin Euro gelir - 400 bin Euro kar 
MKE Ankaragücü: - 
Demir Grup Sivasspor: - 
Yeni Malatyaspor: - 
BB Erzurumspor: 395 bin Euro gider - 395 bin Euro zarar 
Atiker Konyaspor: 2 milyon Euro 250 bin Euro - 3 milyon Euro - 750 bin Euro zarar 
Çaykur Rizespor: 18 bin Euro gelir - 1 milyon 800 bin Euro gider - 1 milyon 780 bin Euro zarar 
Medipol Başakşehir: 2 milyon Euro gider - 2 milyon Euro zarar - 
Kasımpaşa: 2 milyon Euro gider - 2 milyon Euro zarar 
Göztepe: 2 milyon 150 bin Euro gider - 2 milyon 150 bin Euro zarar

#Alanyaspor #transfer #spor toto süper lig
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545