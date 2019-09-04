Alanyaspor'dan transfer başarısı! 21 milyon 300 bin TL kar ettik
Spor Toto Süper Lig’de yaz transfer sezonunda gerçekleşen transferlerde gelir gider tablosu incelendiğinde 9 takım kar ederken, 6 takım da zarar etti. 3 kulübün ise gelir-gider dengesinin eşit olduğu gözlendi. Ligdeki temsilcimiz Alanyaspor ise transfer sezonunu 3 milyon 400 bin Euro karla kapattı
SÜPER Lig’de yaz transfer sezonunun bitmesinin ardından takımlar kadrolarını oluşturdu. Bu sezonda yapılan transferler sonucu ligdeki temsilcimiz Alanyaspor ile birlikte Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Bursaspor, Antalyaspor, Kayserispor ve Galatasaray kar ederken, BB Erzurumspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe bu transfer sezonunda zarar etti. Ankaragücü, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor’un ise gelir-gider dengesinin eşit olduğu gözlendi.
HİÇ PARA HARCAMADILAR
Süper Lig’de yaz transferinin bitmesinin ardından 5 kulüp, kadrosuna kattığı futbolcular için bonservis bedeli ödemedi. 6 futbolcuyu kadrosuna katan Antalyaspor, 15 futbolcuyla anlaşma sağlayan Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü, Tamer Tuna yönetiminde 8 futbolcuyu transfer eden Sivasspor, kadrosuna 5 futbolcu takviyesi yapan Akhisarspor ve 7 oyuncuyla anlaşan Yeni Malatyaspor yaptıkları hiçbir transfer için bonservis bedeli ödemedi.
Süper Lig'de yaz transfer sezonunda gelir-gider dengesi incelendiğinde ortaya çıkan tablo şu şekilde:
Alanyaspor: 4 milyon Euro gelir - 600 bin Euro gider - 3 milyon 400 bin Euro kar
Beşiktaş: 14 milyon Euro gelir - 2 milyon 500 bin Euro gider - 11 milyon 500 bin Euro kar
Trabzonspor: 9 milyon 900 bin Euro gelir - 2 milyon 190 bin Euro gider - 7 milyon 710 bin Euro kar
Fenerbahçe: 25 milyon Euro gelir - 17 milyon 600 bin gider - 7 milyon 500 bin kar
Bursaspor: 8 milyon 700 bin Euro gelir - 1 milyon 350 bin Euro gider - 7 milyon 350 bin Euro kar
Antalyaspor: 2 milyon 300 bin Euro gelir - 2 milyon 300 bin Euro kar
Kayserispor: 1 milyon 800 bin Euro gelir - 1 milyon Euro gider - 800 bin Euro kar
Galatasaray: 9 milyon 150 bin Euro gelir - 8 milyon 450 bin gider - 700 bin Euro kar
Akhisarspor: 400 bin Euro gelir - 400 bin Euro kar
MKE Ankaragücü: -
Demir Grup Sivasspor: -
Yeni Malatyaspor: -
BB Erzurumspor: 395 bin Euro gider - 395 bin Euro zarar
Atiker Konyaspor: 2 milyon Euro 250 bin Euro - 3 milyon Euro - 750 bin Euro zarar
Çaykur Rizespor: 18 bin Euro gelir - 1 milyon 800 bin Euro gider - 1 milyon 780 bin Euro zarar
Medipol Başakşehir: 2 milyon Euro gider - 2 milyon Euro zarar -
Kasımpaşa: 2 milyon Euro gider - 2 milyon Euro zarar
Göztepe: 2 milyon 150 bin Euro gider - 2 milyon 150 bin Euro zarar