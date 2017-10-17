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Alanyaspor'dan teleferik teşekkürü

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, teleferik ile kaleye çıkanlardan kişi başı ücretin 1 lirasını Alanyaspor'a hibe sözü veren Başkan Yücel'e teşekkür ziyaretinde bulundu

Alanyaspor'dan teleferik teşekkürü

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, teleferik ile kaleye çıkanlardan kişi başı ücretin 1 lirasını Alanyaspor'a hibe sözü veren Başkan Yücel'e teşekkür ziyaretinde bulundu

17 Ekim 2017 Salı 15:13
Alanyaspor'dan teleferik teşekkürü
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehrin yükselen marka değeri Aytemiz Alanyaspor’a desteklerini sürdürüyor. Bugüne kadar gerek kişisel gerekse kurumsal açıdan kulübe birçok katkıda bulunan Başkan Yücel, geçtiğimiz hafta açılışı yapılan teleferik programında da Aytemiz Alanyaspor’a büyük bir müjde vermişti. Alanya Teleferik ile kaleye çıkanlardan kişi başı ücretin 1 lirasının Aytemiz Alanyaspor'a hibe edileceğini söyleyen Başkan Yücel, katılımcılardan büyük alkış almıştı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de bu jest karşısında Başkan Yücel’i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

"DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Başkan Yücel’e teşekkür etti. Çavuşoğlu, "Aytemiz Alanyaspor bu şehrin en önemli unsurlarından bir tanesi. Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel de bu bilinçle desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemiyor. Bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler bir yana teleferik açılışında kulübümüze vermiş olduğu hibe desteği gerçekten çok önemli. Kendisine kulübümüze verdiği bu önemli destek için teşekkür ederiz" dedi. 

"DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK"  
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Alanyaspor, bu şehrin yükselen marka değeridir. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında şehrimizin tanınırlık oranını yukarıya çekmeye devam ediyor. Bizler de bu değerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Alanyasporumuza desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. 

LOVE'DAN YÜCEL'E BÜYÜK JEST 
Aytemiz Alanyaspor ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret sonrasında Başkan Yücel’e Vagner Love’ın imzasını taşıyan çerçevelenmiş Alanyaspor forması hediye etti. Vagner Love’ın el yazısıyla Portekizce olarak formanın üzerine yazdığı "Adem Murat Yücel’e kucak dolusu sevgilerle" ibaresi ise dikkat çekti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ziyaretin ardından Hasan Çavuşoğlu’na ve takıma cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Göztepe maçı için de başarılar diledi.

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Son Güncelleme: 17.10.2017 15:18
Anahtar Kelimeler:
Hasan ÇavuşoğluAytemiz Alanyaspor
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