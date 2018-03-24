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Alanyaspor'dan tatsız prova

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Rusya Premier Ligi takımlarından FC Tosno ile 2-2 berabere kaldı

Alanyaspor'dan tatsız prova

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Rusya Premier Ligi takımlarından FC Tosno ile 2-2 berabere kaldı

24 Mart 2018 Cumartesi 18:16
Alanyaspor'dan tatsız prova
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AYTEMİZ Alanyaspor lige milli maçlar dolayısıyla verilen arayı Rusya'nın FC Tosno takımıyla hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Manavgat Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya turuncu yeşilli takım Riou, Birol, Augusto, Maniatis, Wanderson, Cenk Ahmet, Villafanez, Emre Nefiz, N'Sakala, Barış ve Douglas ilk 11'i ile çıktı. 

Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Galiulin aşırma vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 26'ncı dakikada Karnitckiy'nin ceza sahası içinde Augusto'ya yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Villafanez gole çevirdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. 

Karşılaşmanın 2'nci yarısında Birol ve N'Sakala'nın yerine oyuna Taha ve Sackey girdi. 53'üncü dakikada Rocha ceza sahası dışı sol çapraz pozisyondan sert vurdu, top kaleci Riou'nun müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-2. 56'ncı dakikada korner atışını Villafanez kullandı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Augusto topu ceza sahasına ortaladı. Wanderson topu kafayla filelere gönderdi: 2-2. Maçın 66'ncı dakikasında Douglas ve Villafanez yerlerini Efecan ve M'Billa"ya bıraktı. 75'nci dakikada Wanderson'un ceza sahası dışından şutunda top direğe çarparak auta gitti. 85'inci dakikada Barış yerini genç oyuncu Ali Berkay'a bıraktı. Maçın 86'ncı dakikasında ise Augusto ve Cenk Ahmet'in yerine oyuna genç oyuncular Sıddık ve Enes girdi. 

Karşılaşmayı 2-2 berabere sona erdi.

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Son Güncelleme: 24.03.2018 18:22
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporBeşiktaşAytemiz AlanyasporRusya Premier Ligi
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