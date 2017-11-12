Alanyaspor'dan tatsız prova

AYTEMİZ Alanyaspor, hazırlık maçında Kardemir Karabükspor ile golsüz berabere kaldı.

Turuncu yeşilli temsilcimiz, mili maçlar dolayısıyla lige verilen arayı Kardemir Karabükspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Manavgat Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılamayı Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi. Turuncu yeşilli takım sahaya Riou, Cenk Ahmet, Birol, Welinton, Berkan, Sackey, Taha, Emre Nefiz, Lungu, Yusuf ve Vagner Love ilk 11'i ile çıktı. Kardemir Karabükspor ise Ahmet, Papp, Barış, Dany, Ibanez, Gaman, Osman, İlhan, Tanase, Seleznov ve Yatabare ilk 11'i maça başladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 2'nci yarısında Riou'nun yerine Ufuk, Welinton'un yerine Hasan sahaya çıktı. 57'nci dakikada Tanase'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa bu kez İlhan vurdu ancak kaleci Ufuk gole izin vermedi. 70'inci dakikada Vagner Love yerini Rauf'a, Taha ise Durmuş'a bıraktı. 72'nci dakikada Berkan soldan caza sahasına girerek yerden sert ortaladı. Yusuf'tan önce Hakan topu kornere gönderdi. Emre Nefiz'in pasında topla buluşan Cenk Ahmet sert vurdu ancak top az farkla auta gitti. Karşılaşmanın 85’inci dakikasında Yusuf ve Emre Nefiz yerlerini Sergen ve Berat’a bıraktı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.