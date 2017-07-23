Alanyaspor'dan tatsız prova

SÜPER Lig hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Alanyaspor, ilk hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli Jeddah ile karşılaştı. Turuncu yeşillilerin Haydar, Gassama, Fofana, Birol, Berkan, Maniatis, Emre Nefiz, Emre Akbaba, Efecan, M'billa ve Love 11'i ile başladığı mücadelenin ilk yarısı Al Ahli Jeddah'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarının gemen başında gelen şok golle 2-0 geriye düşen temsilcimiz, farkı azaltmaya çalışırken kalesinde bir gol daha gördü ve mücadele Alanyaspor'un 3-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlandı.