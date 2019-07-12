Alanyaspor'dan tatsız prova 4-1

AN der Gellertstrasse Stadyumu'nda bu akşam saat 20.00'da (TSİ) başlayan karşılaşmada temsilcimiz, Haydar, Tayfur, Welinton, Coulker, Nsakala, Sackey, Siopis, Veysel, Bakasetas, Emre ve Erdinç ilk 11’i ile sahaya çıktı. 22’nci dakikada sakatlanan Siopis yerini Ceyhun’a bıraktı. 28’inci dakikada turuncu yeşilliler savunmadan çıkarken topu kaptırdı. Welinton’un rakibi Tobias’a arkadan yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Frahn gole çevirdi: 1-0. Karşılaşmanın 32’nci dakikasında gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Garcia sağ çaprazdan sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 2-0. 41’inci dakikada kornerden gelen topa penaltı noktası üzerinde Coulker’in kafa vuruşunda top sol köşeden filelere gitti: 2-1. İlk 45 dakika ev sahibi takının 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Karşılaşmanın 2’nci yarısında Veysel’in yerine Buluthan, Haydar’ın yerine Marafona oyuna girdi. 53’üncü dakikada savunmanın arkasına atılan pasta, takım arkadaşından seken topla buluşan Garcia, yakın mesafeden yerden bir vuruşla farkı yeniden 2’ye çıkardı: 3-1. Karşılaşmanın 60’ıncı dakikasında Alanyaspor 6 oyuncu değişikliği yaptı. Sackey, Erdinç, Veysel, Nsakala, Emre ve Tayfur yerini Kaan, Hakan, Taha, Barış, Mustafa ve Murat’a bıraktı. 69’uncu dakikada ise Coulker ve Bakasetas’ın yerine Kürşat ve Hamza oyuna girdi. 87’nci dakikada korner atışında Langer kafayla topu filelere göndererek maçın skorunu belirledi: 4-1. Alanyaspor, yeni sezon hazıklıkları kapsamında oynadığı ilk maçını farklı kaybetti. Karşılaşmayı Alanyaspor 2. Başkanı Kamil Köseoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu da izledi.