Alanyaspor'dan sorunlu isimler gidecek 

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'a büyük umutlarla transfer edilen ancak istenileni bir türlü veremeyen Glynor Plet ve müzmin sakat Etame Mbilla'nın sezon sonunda sözleşmeleri bitecek. Plet ile daha önce sözleşme feshi konusunda masaya oturan ancak oyuncunun 'Hiç bir yere gitmiyorum' demesiyle eli kolu bağlanan turuncu yeşilli yönetim, oyuncuyu kadro dışı bırakarak U21 takımına göndermişti. Yaklaşık 2 yıldır altyapıda antrenmanlara çıkan ve maaşını tıkır tıkır alan Plet'ten sezon sonunda kurtulacak olan Alanyaspor, Mbilla ile de yeni sözleşme düşünmüyor.

İSKELET KADRO SAĞLAM

Turuncu-yeşilli takımın iskelet kadrosunu oluşturan Welinton, Bainao, N'sakala, Fernandes, Cisse, Campos, Villafanez ve Sural'ın sözleşmeleri ise 2020 yılına kadar devam ediyor. Sackey ve Tzavellas'ın sözleşmeleri de 2021 yılında bitecek. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Plet ve Mbilla dışında, kiralık olarak gelen Coulker ve Joel Obi'yi de kadroda düşünmediği öğrenilen Alanyaspor yönetimi, yaz transfer döneminde takıma etkili oyuncular transfer ederek yeni sezonda daha iyi bir Alanyaspor izletmeyi düşünüyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2019, 22:22