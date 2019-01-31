Alanyaspor'dan son dakika transferi

SPOR Toto Süper Lig'in devre arasında Ozan Tufan, Josef Sural ve Steven Coulker'ı tranfser eden Aytemiz Alanyaspor, 4. transferini Joel Obi ile gerçekleştirdi. Sergen Yalçın yönetiminde çıkış yakalayan ve ligdeki son maçında deplasman da Ankaragücü'nü yenen Aytemiz Alanyaspor'da yönetim, Chievo'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joel Obi'yi transfer etti. İtalya Serie A ekiplerinden Chievo Verona forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusuna bu akşam saatlerinde imzayı attıran turuncu yeşilli yönetim, 1991 doğumlu futbolcuya Alanyaspor formasını giydirdi.

Joel Obi kimdir?

Joel Obi Ağustos 2018'de Torino'dan Chievo'ya transfer oldu. 27 yaşında ve merkez orta sahada forma giyiyor. Bu sezon Chievo formasıyla ligde 11 maça çıkan Joel Obi, 1 de gol attı. Joel Obi kariyerinde daha önce Inter ve Parma'da da forma giydi.