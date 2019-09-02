Alanyaspor'dan son dakika transferi!

2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer Tescil Dönemi bu gece saat 00.00'da sona erecek. Transferin ilk gününden beri çok sayıda kaliteli ismi renklerine bağlayan Alanyaspor, transferin saatlerinde kaleci takviyesi yaptı. Haydar Yılmaz'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacak olması da göz önüne alınarak Marafona'ya yedek bir kaleci transfer eden turuncu yeşilli yönetim, son olarak Kasımpaşa forması giyen kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllığına anlaştı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, transfer döneminin son gününde kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli kaleci Eray Birniçan, daha önce Konyaspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa takımlarında forma giydi" denildi.