Alanyaspor'dan Sergen Yalçın açıklaması

TURUNCU yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlama sağlanamadığı idafe edilirken, deneyimli teknik adam ve ekibine teşekkür edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Sergen Yalçın hocamız

Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Yönetim Kurulu