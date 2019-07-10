Alanyaspor'dan Salih Uçan bombası

YENİ Alanya Gazetesi spor yazarlarından Uğur Veysel Okşar'ın iddiasına göre; turuncu yeşilli yönetim, İtalya Serie A takımlarından Empoli ile sözleşmesi sona eren genç futbolcu Salih Uçan'a teklif götürdü. Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenilen 25 yaşındaki futbolcunun teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde Alanya'ya gelerek yönetimle masaya oturacağı belirtildi. Orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Salih Uçan, geçtiğimiz sezon Empoli forması ile 14 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Salih Uçan, daha önce Fenerbahçe, Sion ve Roma formaları da giymişti.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 13:35