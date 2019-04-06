Alanyaspor'dan muhteşem galibiyet

SPOR Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında bugün sahasında Bursaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, rakibini golcü yıldızı Cisse'nin golüyle yenmesini bildi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında aldığı cezadan dolayı maçı tribünden takip etti. Karşılaşmanın henüz başı sayılabilecek olan 10. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Cenk Ahmet sakatlandı ve yerini Baiano'ya bıraktı. Mücadele her iki takımında kontrollü oyunuyla başladı ancak atak olan taraf turuncu yeşilli temsilcimizdi. İlk yarıda Josef Sural ve Papiss Cisse ile çok sayıda fırsattan yararlanamayan turuncu yeşilliler, soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi. Bursaspor da Alanyaspor kalesine nadir ataklar geliştirdi ancak sonuç alamadı. İkinci yarıya Bursaspor Umut Nayir-Allano Lima değişikliği ile başladı. İkinci yarıda yine atak olan taraf temsilcimiz Alanyaspor oldu. Turuncu yeşilliler aradığı golü 72. dakikada Papiss Cisse ile buldu. Bu dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında savunmadan topu orta sahaya kadar taşıyan Cisse, topu Villafanez'in önüne bıraktı. Villafanez'in ortasına topa çok düzgün vuran Cisse fillere gönderdiği topla, Alanyaspor'u Bursaspor karşısında 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Bursaspor bastırsa da mücadeleden galip ayrılan taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. Turuncu yeşilliler bu galibiyetle 37 puana yükselirken, Bursaspor ise 28 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

90'Aytemiz Alanyaspor takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Giorgos Tzavellas geçiyor.

90'Hakem sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında bulunan Papiss Cisse için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

90'Allano Lima – Ceyhun Gülselam mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

89'Aytemiz Alanyaspor takımında Haydar Yılmaz hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

88'Bursaspor takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Aurelien Chedjou geçiyor.

88'Bursaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Tunay Torun tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

88'Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Aytaç Kara, Ceyhun Gülselam tarafından faule maruz kalıyor.

87'Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Djalma Campos çıkıyor ve yerine Isaac Sackey oyuna giriyor.

85'Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktadan Giorgos Tzavellas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

85'Aytemiz Alanyaspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Giorgos Tzavellas.

85'Bursaspor takımında Burak Kapacak orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

85'Aytemiz Alanyaspor, Haydar Yılmaz ile serbest vuruş kullanacak.

85'Penaltı!. Hakem, Onur Atasayar tarafından ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

84'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Iasmin Latovlevici ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

84'Bursaspor, Iasmin Latovlevici ile köşe vuruşu kullanıyor.

81'Bursaspor, Muhammed Şengezer ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

81'Djalma Campos – Burak Kapacak mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada Bursaspor lehine faul kararı veriyor.

80'Aytemiz Alanyaspor, Haydar Yılmaz ile serbest vuruş kullanacak.

80'Welinton Silva, Aurelien Chedjou tarafından faulle durdurulduğu için Aytemiz Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

79'Bursaspor takımından Tunay Torun ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

79'Bursaspor, Tunay Torun ile serbest vuruş kullanacak.

79'Allano Lima, Baiano tarafından faulle durdurulduğu için Bursaspor serbest vuruş kullanacak.

75'Bursaspor, Aytaç Kara ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

75'Taç çizgisine yakın bir yerde Allano Lima, Fabrice N'Sakala tarafından faule maruz kalıyor.

72'Lucas Villafanez, gol pasını veren isim.

72'GOOOLL!! Papiss Cisse takımını öne geçiren golü atıyor.

72'Aytemiz Alanyaspor takımından Djalma Campos sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

72'Bursaspor takımından Aytaç Kara sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

72'Bursaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Aytaç Kara.

71'Bursaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Erdoğan çıkıyor ve yerine Onur Atasayar oyuna giriyor.

71'Aytaç Kara, taç çizgisine yakın bir yerde Ozan Tufan tarafından faulle durduruluyor.

70'Papiss Cisse ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

69'Aytemiz Alanyaspor adına şanssız an Ozan Tufan tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

68'Welinton Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

68'Aytemiz Alanyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Villafanez.

67'Aytemiz Alanyaspor takımında Giorgos Tzavellas, sarı kart görüyor.

67'Bursaspor takımında Iasmin Latovlevici hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

67'Efecan Karaca, Iasmin Latovlevici tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

66'Aytemiz Alanyaspor takımından Papiss Cisse çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

64'Ceza sahası içinde topla buluşan Djalma Campos, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Muhammed Şengezer kurtarıyor.

62'Bursaspor takımından Aytaç Kara rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

62'Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Bursaspor adına Aytaç Kara kullanacak.

61'Aytemiz Alanyaspor takımında Welinton Silva hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

61'Tunay Torun, Welinton Silva tarafından faulle durduruluyor. Bursaspor, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

59'Tunay Torun şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

58'Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Josef Sural çıkıyor ve yerine Lucas Villafanez oyuna giriyor.

58'Yusuf Erdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

57'Aytemiz Alanyaspor takımında Josef Sural, sarı kart görüyor.

56'Aytemiz Alanyaspor takımından Baiano ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

52'Aytemiz Alanyaspor takımından Welinton Silva tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

52'Aytemiz Alanyaspor takımından Ozan Tufan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

52'Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan ile köşe vuruşu kullanıyor.

51'Josef Sural altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

51'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Efecan Karaca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

51'Efecan Karaca ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

50'Aytemiz Alanyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Efecan Karaca tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

50'Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan ile köşe vuruşu kullanıyor.

50'Efecan Karaca ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

47'Bursaspor takımından Allano Lima tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

47'Bursaspor takımından Allano Lima tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

47'Bursaspor takımı Aytaç Kara ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Aytaç Kara tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

46'Ceza sahası içinde topla buluşan Allano Lima, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Haydar Yılmaz kurtarıyor.

46'Bursaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Umut Nayir çıkıyor ve yerine Allano Lima oyuna giriyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45'Aytemiz Alanyaspor takımında Ceyhun Gülselam, sarı kart görüyor.

45'Ozan Tufan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Ozan Tufan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

42'Bursaspor takımında oyuncu değişikliği; Umut Meraş oyundan çıkarken Iasmin Latovlevici oyuna giren isim.

42'Bursaspor takımında oyuncu değişikliği; Umut Meraş oyundan çıkarken Iasmin Latovlevici oyuna giren isim.

41'Aytemiz Alanyaspor, Welinton Silva ile serbest vuruş kullanacak.

41'Ozan Tufan, Yusuf Erdoğan tarafından faule maruz kalıyor.

40'Bursaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Muhammed Şengezer geçiyor.

38'Umut Meraş, altıpas üzerinde Josef Sural tarafından faule maruz kalıyor.

36'Bursaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muhammed Şengezer.

36'Hakem , Josef Sural tarafından ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor, Bursaspor oyuna endirekt serbest vuruş ile başlayacak.

32'Tunay Torun ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

29'Bursaspor takımından Yusuf Erdoğan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

26'Ceza sahası içinde topla buluşan Papiss Cisse, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

24'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Giorgos Tzavellas kullanacak.

24'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Djalma Campos, Aytaç Kara tarafından faulle durduruluyor.

23'Ozan Tufan rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

23'Aytemiz Alanyaspor takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ozan Tufan.

23'Aytemiz Alanyaspor takımında Efecan Karaca, sarı kart görüyor.

23'Bursaspor takımında Aurelien Chedjou hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

22'Bursaspor takımında Stephane Badji faul yapıyor.

20'Ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Stephane Badji tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

16'Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Bursaspor adına Aurelien Chedjou kullanacak.

16'Aytemiz Alanyaspor takımında Ceyhun Gülselam faul yapıyor. Ceza sahasının çaprazında faul yapılan oyuncu Tunay Torun.

15'Ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Haydar Yılmaz kurtarıyor.

14'Tunay Torun rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

14'Bursaspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Tunay Torun geçiyor.

13'Tunay Torun, ceza sahasına yakın bir noktada Ceyhun Gülselam tarafından faule maruz kalıyor.

11'Aytemiz Alanyaspor takımından Ozan Tufan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

11'Ozan Tufan ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

10'Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Cenk Ahmet Alkılıç çıkıyor ve yerine Baiano oyuna giriyor.

7'Josef Sural, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Muhammed Şengezer kurtarıyor.

6'Aytemiz Alanyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Djalma Campos tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

5'Aytemiz Alanyaspor takımından Giorgos Tzavellas sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

5'Aytemiz Alanyaspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Giorgos Tzavellas.

5'Aytaç Kara ile Fabrice N'Sakala arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Aytaç Kara. Taç çizgisine yakın bir bölgede Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

3'Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Bursaspor adına Stephane Badji kullanacak.

3'Ceyhun Gülselam ile Umut Meraş arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ceyhun Gülselam. Ceza sahası sol çağrazından Bursaspor takımı oyuna başlayacak.2'Sağ çaprazdan Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1'Aytemiz Alanyaspor, Giorgos Tzavellas ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

1'Giorgos Tzavellas, Umut Nayir tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

1'Hakem düdüğü çalıyor ve maç başlıyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2019, 18:09