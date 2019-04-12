Alanyaspor'dan Malatya seferi

SPOR Toto Süper Lig'in 28. haftasına 37 puanla 7. sırada giren Aytemiz Alanyaspor, Pazar günü deplasmanda kendisi ile aynı puana sahip olan Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. Bugün özel uçakla Malatya'ya gidecek olan turuncu yeşilliler, karşılaşmanın son hazırlıklarını tamamladı. Kritik mücadele öncesi temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da sarı kart cezalısı Welinton Souza ve sakatlığı süren Cenk Ahmet Ahmet Alkılıç dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi Yeni Malatyaspor'da ise sarı kart cezalısı olan Robin Yalçın bu maçta forma giyemeyecek.

CİSSE'YE ÖZEL İLGİ

Son iki deplasmanda Akhisar ve Antalyaspor'a farklı kaybeden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın bu maçta kayıp istemiyor. Hafta boyunca yapılan antrenmanda oyuncularına Malatyaspor'un eksik yanlarını ezberleten başarılı teknik direktör, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapıyor. Son yapılan antrenmanda Cisse ile özel olarak ilgilenen Sergen Yalçın'ın, başarılı golcüyü "Sana güveniyorum. Bu maçta da en büyük gol silahlarımızdan birisi sen olacaksın" diyerek motive ettiği öğrenildi. Öte yandan, Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, cezasından dolayı Malatyaspor maçını da tribünden takip edecek.

