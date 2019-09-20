Alanyaspor'dan 'kural ihlali' açıklaması

SÜPER Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin ardından, 'kural ihlali' tartışmaları gündeme oturmuştu. Maçın ardından başlayan tartışmalar günlerdir konuşuladursun, Aytemiz Alanyaspor Kulübünden konuyla ilgili açıklama ilk kez bugün geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı itiraz başvurusunun ardından gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü.

İŞTE ALANYASPOR KULÜBÜNDEN YAPILAN O AÇIKLAMA:

"Kamuoyuna duyuru;

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübü’nün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı. Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaati bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygılarımızla...

Aytemiz Alanyaspor Kulübü"