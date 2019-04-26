Alanyaspor'dan Kayseri seferi

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi Koray Gençerler yönetecek

Alanyaspor'dan Kayseri seferi
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SPOR Toto Süper Lig'de 41 puanla 5. sırada bulunan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 30. hafta maçında 36 puanlı Kayserispor'un konuğu olacak. Kadir Has Stadyumu'nda Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. Kritik mücadelenin Alanya'daki hazırlıklarını tamamlayan turuncu yeşilliler, bugün havayoluyla Kayseri'ye giderek kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Karşılaşma öncesi temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da sakatlıkları süren Joel Obi ve Georgios Tzavellas dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi Kayserispor'da ise kart cezalısı Tiego Lopes ve omzundan ameliyat olarak sezonu kapatan Umut Bulut, maçta forma giyemeyecekler. 
 

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