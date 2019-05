 Alanyaspor'dan Katar açılımı! Al Duhail ile imzalar atıldı

SPOR Toto Süper Lig'deki başarılı temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Katar ekibi Al Duhail ile işbirliği anlaşması imzaladı. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun avukat oğlu Emirhan Çavuşoğlu ile beraberindeki heyet ayrıca, Emir Cup çeyrek finalinde Al Duhail'in Al Shahana ile oynadığı karşılaşmayı Al Duhail Başkanı Khalifa Khamis Al Sulaiti ile birlikte izledi. Al Sulaiti, anlaşmanın ardından kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Al Sulaiti, "Bu, kulübün dost ülkelere açık olabilmesi adına önemli bir adım. Al Duhail Kulübü olarak biz, bu anlaşmayı destekleyeceğiz. Teknik ve idari deneyimleri paylaşmak, hazırlık kamplarına ev sahipliği yapmak gibi konularda her iki takım için gereken faydaları elde etmeye çalışacağız. Anlaşmanın tüm iyi sonuçları önümüzdeki bir kaç gün içinde ortaya çıkacak" dedi. Emirhan Çavuşoğlu ise önümüzdeki günlerde her iki kulüp adına önemli çalışmalara imza atılacağını belirterek anlaşmanın detaylarını daha sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.